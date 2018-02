Développer ses talents en s’amusant

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Cet été, jeunes et moins jeunes auront matière à se divertir tout en développant leurs habiletés artistiques. Une panoplie de camps d’été spécialisés dans les arts leur offriront cette possibilité un peu partout au Québec. Tour d’horizon de quelques options.

Que diriez-vous de voir votre ado jouer sur la scène principale du Festival de jazz de Montréal cet été ? C’est ce que propose pour une 13e année le Camp Blues aux jeunes musiciens ou chanteurs de 13 à 17 ans, du 2 au 8 juillet prochain. Ce camp gratuit, organisé par l’Équipe Spectra, offre aux adolescents une occasion en or de perfectionner leur art. Pour ce faire, ils doivent cependant au préalable passer une audition. Sur 250 jeunes à se livrer à l’exercice, seuls 55 à 60 seront choisis.

Ces chanceux vivront une expérience inoubliable. « Au jour 1, les participants arrivent et ils ne se connaissent pas, relate Vincent Beaulne, directeur du camp. Pendant une semaine, ils vont apprendre à écouter, à accompagner un chanteur ou une chanteuse, à vivre une expérience humaine en groupe et, au final, à livrer un spectacle sur la plus grosse scène du festival. »

M. Beaulne poursuit au sujet du déroulement du camp : « Six groupes de neuf enfants seront formés, et chacun sera dirigé par un professeur. Lors du spectacle, chaque groupe devra interpréter deux chansons, une imposée et une autre de sa composition. »

Rares sont les camps en arts qui permettent aux jeunes de vivre une expérience aussi intense en émotions et des moments de vie aussi enrichissants.

En chanson à Petite-Vallée

À l’autre bout du Québec, en Gaspésie, le camp chanson Québecor de Petite-Vallée offre une belle occasion aux jeunes de faire aller leurs cordes vocales. « Le camp s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans, et tout le monde est bienvenu, car il n’y a pas d’audition », affirme Marc-Antoine Dufresne, directeur des communications pour le Festival en chanson.

Le camp offre cinq séjours d’une semaine chacun, dont un s’adresse aux jeunes de 7 à 11 ans et les quatre autres aux 12-17 ans. À chaque séjour, les jeunes auront l’occasion de rencontrer un artiste connu et de lui poser des questions sur son art. « Les jeunes peuvent aussi assister aux spectacles qui ont lieu lors du Festival en chanson de Petite-Vallée », dit M. Dufresne.

La danse sous toutes ses formes

De retour à Montréal, l’École de danse Louise Lapierre offre encore cette année des camps de jour en danse. Six camps sont offerts du 2 juillet au 10 août. « Toutes les activités se déroulent dans nos studios », dit Aimée Simard, directrice des opérations. Et des activités, il y en a. « Bien que 75 % du temps soit consacré à la danse — tous les types de danse —, les jeunes auront aussi l’occasion de créer des costumes, de fabriquer des éléments de décor, de préparer des sketchs ainsi que de faire des bricolages et des jeux théâtraux. Tout ce travail accompli durant la semaine servira au spectacle qu’ils présenteront à la fin du camp. »

Plusieurs autres écoles de danse offrent des camps durant la saison chaude. Au Conservatoire de McGill, l’offre de camp de jour est très variée. Non seulement le Conservatoire offre un camp de danse du 2 au 13 juillet pour les jeunes de 8 à 17 ans, mais on y propose également une vingtaine d’autres camps touchant à diverses disciplines artistiques. L’examen du calendrier donne un aperçu de l’éventail : camps cinéma, camps musique, camp marionnette, camp choral, camp band de garage, etc. La durée des camps varie d’une semaine à un mois selon l’activité choisie.

Dans la Capitale nationale, l’École de danse de Québec offre un camp de vacances de trois semaines du 25 juin au 13 juillet où les enfants de 5 à 15 ans pourront explorer divers styles de danse (jazz, ballet, contemporain, hip-hop). Le camp se termine par un spectacle de clôture le 13 juillet.

Une semaine au musée

L’offre « camp d’été » du côté des musées est aussi très variée. Ainsi, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) offre un camp de jour d’une durée de 5 jours du 24 juin au 24 août. Les jeunes de 6 à 16 ans pourront expérimenter diverses techniques et approches artistiques, comme la peinture et le bricolage. Le séjour se conclut par une exposition des oeuvres réalisées par les participants. Ces camps sont bilingues.

À quelques pas du MBAM, au Musée d’art contemporain (MAC), le camp de jour se déroulera au 26 juin au 17 août. Les séjours des enfants y sont de quatre ou cinq jours. Des jeunes de 6 à 15 ans (regroupés selon leur âge) pourront y réaliser plusieurs activités en arts plastiques et en arts numériques en s’inspirant des oeuvres de l’artiste des nouveaux médias Rafael Lozano-Hemmer.

Le Musée national des beaux-arts à Québec (MNBAQ) n’est pas en reste. Il offre depuis plusieurs années des camps d’une semaine entre le 25 juin et le 24 août s’adressant aux jeunes de 6 à 17 ans. « Ce sont des camps créatifs où les jeunes ont l’occasion de travailler notamment l’argile, la gravure, la sculpture et la peinture, explique Marie-Hélène Audet, coordonnatrice à la médiation au musée. De plus, chaque mercredi, les jeunes rencontrent un artiste, découvrent ses oeuvres et discutent de sa démarche. Grâce au soutien de la Fondation J. Armand Bombardier, les jeunes provenant de milieux défavorisés peuvent s’inscrire gratuitement au camp. Cela représente 25 % de notre clientèle. »