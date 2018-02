Coupe Davis: Polansky amorcera les hostilités face à la Croatie

Osijek, Croatie — Peter Polansky aura le mandat d’amorcer le duel du Groupe mondial de la Coupe Davis entre le Canada et la Croatie qui s’ébranlera vendredi à Osijek. Détenteur du 141e rang mondial, Polansky croisera le fer avec Borna Coric, classé 47e, dans le premier de deux matchs en simple. Le second duel mettra en présence Denis Shapovalov, 48e au monde, et Viktor Galovic, qui occupe le 181e échelon de l’ATP. Pour le moment, le capitaine croate Zeljko Krajan a choisi de laisser de côté Marin Cilic. Il n’est pas impossible qu’il prenne part au match de double de samedi auquel prendront part Daniel Nestor et Vasek Pospisil du côté du Canada.