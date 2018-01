Wozniacki remporte les Internationaux d’Australie chez les femmes

29 janvier 2018John Pye - Associated Press

Malgré tous ses exploits au tennis — 27 titres en carrière et une emprise de plus d’un an sur le premier rang du classement mondial —, une question accompagnait toujours Caroline Wozniacki : avait-elle les atouts requis pour gagner un tournoi majeur ?

Il lui a fallu 43 participations aux plus grands rendez-vous du tennis, et deux échecs lors de duels ultimes, avant de mettre fin à cette disette. Elle y est parvenue grâce à une victoire de 7-6 (2), 3-6, 6-4 contre la Roumaine Simona Halep, première tête de série, en finale du simple féminin des Internationaux d’Australie samedi soir.

Seulement trois femmes ont eu besoin de plus de tournois pour signer un premier triomphe en Grand Chelem. L’Italienne Flavia Pennetta détient le record à ce chapitre, après avoir remporté les Internationaux des États-Unis de 2015 à sa 49e tentative.

« L’une des choses les plus positives dans tout ça, c’est que je n’entendrai plus jamais cette question, a lancé la Danoise de 27 ans, alors qu’elle agrippait jalousement le trophée Daphne Akhurst. « J’attends maintenant qu’on me demande “ Quand allez-vous gagnez votre deuxième ? ”»

Ainsi, plus de huit ans après sa première présence en finale d’un tournoi du Grand Chelem — une défaite en deux manches contre Kim Clijsters aux Internationaux des États-Unis de 2009 — Wozniacki a finalement fait disparaître la note « mais n’a jamais gagné un tournoi majeur » à son currivulum vitae.

« De toute évidence, ajouter à mon cv un triomphe à un tournoi du Grand Chelem couronne le tout… Ça illustre l’ensemble de ma carrière, globalement », a indiqué Wozniacki, qui amorcera la prochaine semaine au premier rang du classement de la WTA.

Avant de croiser le fer à Melbourne Park, Wozniacki avait aussi perdu en finale à Flushing Meadows en 2014 — de nouveau en deux sets — tandis que Halep s’était inclinée en deux occasions en grande finale des Internationaux de France. Du coup, c’était la première fois dans l’ère du tennis professionnel (1968) qu’une finale d’un tournoi du Grand Chelem réunissait des adversaires classés numéro 1 et 2 mais qui étaient encore à la recherche d’un premier titre à un tournoi majeur.

C’était aussi la première fois que les deux finalistes aux Internationaux d’Australie avaient fait face à des balles de match en route vers le duel ultime. En fait, Halep est la première joueuse à réussir pareil tour de force lors d’au moins deux rencontres d’un même tournoi. Elle a sauvé trois balles de match au troisième set de son duel de troisième tour contre l’Américaine Lauren Davis. En demi-finale, Halep a résisté à deux balles de match contre l’Allemande Angelique Kerber.

Dans le cas de Wozniacki, elle a tenu le coup devant deux balles de match contre Jana Fett, effaçant même un déficit de 1-5 lors de la troisième manche de cet affrontement de deuxième tour. Après cette dramatique victoire, Wozniacki avait déclaré que chaque sortie suivante sur le court représentait « un boni ».

« C’est incroyable d’être assise ici avec le trophée des Internationaux d’Australie après avoir frôlé l’élimination, a admis Wozniacki. C’est tout un revirement. C’est quelque chose dont je suis très fière. »