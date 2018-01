Stan Wawrinka trahi par son genou aux Internationaux d’Australie

Stan Wawrinka a attendu le plus longtemps possible avant de décider si son genou était suffisamment fort pour survivre aux Internationaux d’Australie.

Le champion en 2014 a peut-être été trop ambitieux, lui qui a finalement été éliminé dès le deuxième tour, son élimination la plus rapide en une décennie au Melbourne Park. L’Américain Tennys Sandgren, 97e au classement mondial, l’a battu 6-2, 6-1, 6-4.

« J’ai été opéré il y a seulement cinq mois, a dit Wawrinka, qui a toujours une cicatrice le long de son genou gauche. Le simple fait d’être ici dépasse nos attentes. »

Alors que le mercure a atteint les 40 degrés Celsius, jeudi, Wawrinka, no 9, David Goffin, no 7, et Sam Querrey, no 13, ont été les trois seules têtes de série à baisser pavillon chez les hommes.

La championne à Wimbledon Garbine Muguruza a été l’une des cinq têtes de série chez les femmes à être éliminées.

Le sextuple champion Novak Djokovic a survécu à la chaleur, signant une 15e victoire en autant d’affrontements avec le Français Gaël Monfils.

La température avait chuté à 29 degrés Celsius au Rod Laver Arena quand le champion en titre Roger Federer a achevé Jan-Lennard Struff 6-4, 6-4, 7-6 (4), tout juste après 23 h 30.

Pendant un certain temps, les compatriotes suisses Federer et Wawrinka ont joué en même temps, mais la qualité de leur jeu était bien différente.

Wawrinka semblait manquer d’énergie et n’a jamais vraiment menacé Sandgren, qui n’avait jamais vaincu un membre du top 10 mondial. Le dernier match du Suisse avant le début de la quinzaine à Melbourne remontait à juillet dernier, à Wimbledon.

« Je dois mettre les choses en perspective et retenir les éléments positifs », a dit Wawrinka.

Défaite de Bouchard

Eugenie Bouchard a été une proie facile pour Simona Halep au second tour des Internationaux d’Australie.

La Roumaine, première au classement mondial de la WTA, a vaincu la Québécoise 6-2, 6-2, jeudi. Le match n’a duré que 65 minutes. Bouchard, qui a glissé au 112e rang mondial, a commis 26 fautes directes dans la rencontre.

Puisqu’elle a aussi été éliminée en double avec sa partenaire, l’Américaine Sloane Stephens, le parcours de Bouchard est terminé à Melbourne.