Eugenie Bouchard subit l’élimination au premier tour à Hobart

Hobart, Australie — Le passage d’Eugenie Bouchard au tournoi de Hobart a été de courte durée puisqu’elle a subi l’élimination à son premier match contre la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Sabalenka, reconnue pour la puissance de ses coups, a dominé l’ancienne no 5 mondiale et finaliste à Hobart en 2016, s’imposant en deux manches de 6-4, 6-3.

« Elle a un jeu tout en puissance, c’était donc difficile de trouver mon rythme, a reconnu Bouchard. C’est soit un coup gagnant ou une erreur. Au début, j’étais un peu lente, mais j’avais l’impression de m’ajuster. J’ai ensuite perdu quelques points importants à la deuxième manche. »

Bouchard a connu des problèmes au service, commettant 12 doubles fautes. « J’ai beaucoup trop fait de doubles fautes, ce qui est inhabituel pour moi, a-t-elle ajouté. J’en étais pas mal frustrée. J’aurai maintenant du temps pour m’entraîner à Melbourne [site des Internationaux d’Australie]. »

Cette autre défaite au premier tour poursuit la séquence d’élimination rapide de la Montréalaise. En 2017, Bouchard s’est inclinée dès le premier tour de 14 tournois, dont Wimbledon et les Internationaux des États-Unis. Et elle a bien mal entrepris 2018, perdant ses trois matchs de simple à la Coupe Hopman la semaine dernière.

Lors des autres matchs, Elise Mertens, championne en titre à Hobart, n’a eu aucun mal au premier tour contre la Japonaise Kurumi Nara, l’emportant 6-0 et 6-4 en 72 minutes.

Sorana Cirstea, no 3, a perdu aux mains de la Britannique Heather Watson 7-6, 6-3 et Tatjan Maria, no 7, a baissé pavillon 6-4, 6-2 face à Donna Vekic. La favorite, Zhang Shuai, s’est imposée 7-5, 6-3 face à Magda Linette.