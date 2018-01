Tennis: De Minaur surprend Raonic à Brisbane

Brisbane — L’ex-champion des Internationaux de Brisbane Milos Raonic a été surpris dès le deuxième tour de la compétition, mercredi. Le Canadien a peiné à trouver son rythme et s’est incliné 6-4, 6-4 devant l’Australien Alex De Minaur, détenteur d’un laissez-passer. De Minaur a pressé Raonic en étant presque parfait en retour de service, en ne commettant qu’une faute directe et en ne perdant son service qu’en une seule occasion, alors qu’il servait pour le match à 5-2. Il s’agit de sa plus grosse victoire en carrière. Elle lui permet de se tailler une place pour les quarts de finale, où il affrontera l’Américain issu des qualifications Michael Mmoh. Raonic disputait son premier match depuis octobre, alors qu’il a décidé de prendre un peu de recul pour soigner les blessures qui l’ont ennuyé en 2017. Cette année de misère l’a fait chuter au 24e rang mondial, 21 places de moins qu’à son sommet, atteint en 2016. « Je suis très déçu, a déclaré l’Ontarien. J’aurais pu servir un petit peu mieux. J’aurais pu monter au filet un peu plus souvent. Je l’ai laissé dans sa zone de confort. Je n’en ai pas fait suffisamment pour l’en sortir et, quand je l’ai fait, ça n’a été que pour quelques échanges à la fois. Je n’ai pas été assez constant. C’est ce qui a causé ma perte. »