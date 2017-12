Martin Laurendeau se consacrera à Denis Shapovalov

Martin Laurendeau a délaissé ses fonctions de capitaine de l’équipe canadienne de la Coupe Davis afin de se consacrer à son rôle d’entraîneur personnel de Denis Shapovalov, a annoncé Tennis Canada par voie de communiqué jeudi.

Martin Laurendeau a délaissé ses fonctions de capitaine de l’équipe canadienne de la Coupe Davis afin de se consacrer à son rôle d’entraîneur personnel de Denis Shapovalov, a annoncé Tennis Canada par voie de communiqué jeudi.

Laurendeau sera remplacé par Frank Dancevic, qui poursuivra en parallèle sa carrière de joueur. L’Ontarien, qui est originaire de Niagara Falls, occupe actuellement le 361e rang de l’ATP, après s’être hissé jusqu’au 65e échelon en 2007.

Dancevic a fait ses débuts en Coupe Davis en tant que joueur en 2002, et il a compilé une fiche de 18 victoires et 22 défaites en 26 présences en carrière au sein de l’équipe dans cette compétition.

« Ce sont assurément de grands souliers à chausser puisque Martin a été un capitaine exceptionnel pour notre équipe, a mentionné Dancevic. C’est un honneur pour moi de prendre ce rôle puisque la Coupe Davis a toujours été une compétition spéciale et importante à mes yeux. Je connais bien tous les joueurs, ce qui sera un atout pour moi. »

D’ailleurs, Milos Raonic, qui est le meilleur joueur de tennis canadien en vertu de son 24e rang au classement mondial de l’ATP, s’est dit très optimiste quant à la nomination de Dancevic.

« Nous pensons tous que Frank est un excellent choix pour le poste de capitaine en raison de sa personnalité et de sa carrière de joueur sur le circuit de l’ATP, et surtout à la Coupe Davis, a souligné Raonic. […] “Marty” a été un excellent capitaine. Il nous a menés en demi-finales en 2013 et nous a aidés à croire que nous pourrions gagner cette compétition un jour. Peu de capitaines peuvent se vanter d’occuper ce poste depuis 15 ans. Il peut en être fier et il nous manquera. »

Laurendeau était capitaine depuis 2004, en plus d’avoir agi à titre d’entraîneur de l’équipe pendant 10 ans auparavant et d’avoir défendu les couleurs du Canada en tant que joueur de 1986 à 1993. Sous sa gouverne, le Canada compte une présence permanente au sein du Groupe mondial depuis 2012 et une participation au carré d’as de la Coupe Davis en 2013.

« Après 15 ans à la barre de l’équipe, j’ai décidé de me retirer de la Coupe Davis, a déclaré Laurendeau. Être capitaine de la Coupe Davis et un entraîneur à plein temps sur le circuit de l’ATP rendait mon calendrier trop chargé. J’ai donc décidé de donner à quelqu’un d’autre la chance de diriger notre équipe canadienne. »

Laurendeau supervisera la carrière de Shapovalov, un joueur âgé de 18 ans qui a fait un bond phénoménal au classement de l’ATP en 2017 en passant du 250e rang en janvier au 49e le 23 octobre, avant de redescendre à la 51e place actuellement. Le gaucher devra défendre ses points de classement en 2018, une tâche difficile compte tenu de ses récents succès, mais qui ne semble pas l’effrayer outre mesure.

« J’aimerais remercier Marty de m’avoir choisi pour faire partie de l’équipe de la Coupe Davis lorsque j’avais 17 ans, a d’abord mentionné Shapovalov. Cette décision audacieuse m’a permis de réaliser mon rêve de représenter le Canada et son mentorat m’a donné la confiance nécessaire pour affronter les meilleurs joueurs sur le circuit de l’ATP. »

L’équipe canadienne de la Coupe Davis affrontera la Croatie au premier tour du Groupe mondial, du 2 au 4 février prochain. Sa composition sera dévoilée plus tard.