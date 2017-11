David Goffin surprend Roger Federer pour atteindre la finale à Londres

18 novembre 2017Sam Johnston - Associated Press

David Goffin a mis un terme aux espoirs de Roger Federer de remporter un septième titre des Finales de l’ATP en triomphant 2-6, 6-3, 6-4 en demi-finale, samedi.

Le Belge a signé la plus importante victoire de sa carrière et il s’est qualifié pour la finale de dimanche. Il se mesurera alors à Grigor Dimitrov ou à Jack Sock, qui doivent croiser le fer plus tard samedi.

Federer semblait se diriger vers une 11e finale du prestigieux tournoi de fin de saison lorsqu’il s’est facilement emparé de la première manche. Goffin a toutefois profité d’une baisse de régime du favori.

Même s’il avait perdu six de ses sept derniers affrontements contre Federer, Goffin a été en mesure de mieux exécuter ses coups lors du set ultime, brisant son rival lors du troisième jeu avant de confirmer sa victoire en protégeant son service.