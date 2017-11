Dimitrov atteint les demi-finales aux Finales de l’ATP

Londres — Grigor Dimitrov a atteint les demi-finales aux Finales de l’ATP, mercredi, disposant facilement de David Goffin, 6-0 et 6-2. Le match s’est soldé en une heure et quart. Dimitrov présente une fiche de 2-0. Sixième tête de série, il affrontera maintenant Pablo Carreno Busta. Goffin croisera le fer avec Dominic Thiem dans l’autre duel prévu vendredi, avec à l’enjeu une place en demi-finales. Thiem s’est imposé 6-3, 3-6 et 6-4 devant Carreno Busta, mercredi. L’Australien a eu raison de l’Espagnol en deux heures et huit minutes. Quatrième joueur au monde, Thiem a maintenant un dossier de 1-1. Thiem a concrétisé la victoire avec un as, peu après un bris qui lui donnait les devants 5-4, en manche ultime. Thiem a un rendement de 5-0 en carrière face à Carreno Busta.