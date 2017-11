Roger Federer en demi-finales

Photo: John Walton Associated Press

Londres — Roger Federer a obtenu sa place en demi-finales en battant Alexander Zverev 7-6 (6), 5-7 et 6-1 lors des Finales de l’ATP, mardi. Le Suisse a battu l’Allemand en deux heures et onze minutes. Federer (2-0) a remporté l’événement six fois, le plus récemment en 2011. Victorieux à son premier match, contre Marin Cilic, Zverez a encore des chances d’avancer au tableau. Il doit battre Jack Sock, un match prévu jeudi. Sock a signé une première victoire, défaisant Cilic 5-7, 6-2 et 7-6 (4). Sock s’était incliné à son premier match, contre Federer. Il a maintenant une fiche de 1-1 dans la phase de groupes. Cilic, dont la fiche est 0-2, se voit éliminé par la victoire de Federer.