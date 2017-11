La Roumanie choisit une surface dure pour affronter le Canada

La rencontre de la Fed Cup entre le Canada et la Roumanie aura lieu à Cluj-Napoca, en Roumanie, et sera disputée en salle sur surface dure. C’est en effet le choix de l’équipe roumaine pour cette rencontre de premier tour du groupe mondial II qui se déroulera les 10 et 11 février. Le Canada croisera le fer avec la Roumanie pour une troisième fois. Lors de leur dernier affrontement à Montréal en 2015, la Roumanie l’avait emporté 3-2. L’équipe canadienne est présentement classée au 15e rang mondial, tandis que la Roumanie occupe le 12e échelon. Le gagnant de cette rencontre se qualifiera pour une rencontre de barrage pour le Groupe mondial en avril 2018.