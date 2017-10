Retour au jeu de Milos Raonic vers la fin de décembre

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Milos Raonic a peut-être annoncé la fin de sa saison plus tôt ce mois-ci, mais le Canadien a indiqué qu’il sera de retour au jeu en décembre lors du Championnat du monde de tennis de Mubadala, un tournoi préparatoire à Abou Dhabi, a annoncé mercredi Tennis Canada. Le tennisman de Thornhill, en Ontario, fera partie d’un impressionnant trio de joueurs qui ont écourté leur saison en raison d’une blessure — avec Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka. Le no 1 mondial, Rafael Nadal, sera aussi de la partie, tout comme Dominic Thiem et Pablo Carreño Busta. Le 18 octobre, Raonic s’était officiellement retiré du tournoi de Vienne et du Masters de Paris, ce qui signifiait que sa saison 2017 était terminée.