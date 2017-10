Milos Raonic annonce la fin de sa saison à cause de ses blessures

Milos Raonic s’est officiellement retiré du tournoi de Vienne et du Masters de Paris, ce qui signifie que sa saison 2017 est terminée, a révélé Tennis Canada par voie de communiqué mercredi.

Le Canadien n’a disputé que trois tournois — Washington, Montréal et Tokyo — depuis qu’il a atteint les quarts de finale à Wimbledon en juillet.

Raonic a marqué l’histoire du tennis canadien en terminant la saison 2016 au troisième échelon mondial. Depuis ce temps, il a dégringolé au 12e rang, à la suite d’une saison ponctuée de nombreuses blessures. Les cinq meilleurs joueurs au classement mondial de l’ATP en 2016 — Andy Murray, Novak Djokovic, Raonic, Stanislas Wawrinka et Kei Nishikori — ont tous mis un terme à leur campagne plus tôt que prévu en raison de blessures.

Même si l’Ontarien, qui est originaire de Thornhill, a participé à deux finales en 2017, c’est la première fois depuis 2011 qu’il n’a pas soulevé de trophée. Il a gagné huit tournois au cours de sa carrière.

Raonic a conclu sa saison avec un dossier de 29-12. Il a participé à deux finales, deux demi-finales et quatre quarts de finale. Il a accédé aux quarts de finale aux Internationaux d’Australie et à Wimbledon, en plus d’atteindre le quatrième tour aux Internationaux de France. Il s’est toutefois absenté des Internationaux des États-Unis à cause d’une blessure au poignet gauche.

Raonic devrait être de retour au jeu à temps pour le tournoi de Brisbane.