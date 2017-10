Federer rejoint Nadal en finale à Shanghai

Shanghai — Le no 2 mondial Roger Federer a rejoint le no 1 Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Shanghai après sa victoire en demi-finale devant l’Argentin Juan Martin Del Potro (23e) 3-6, 6-3, 6-3 samedi.

Le tournoi chinois a donc accouché d’un 38e duel entre les deux superstars du tennis (23 à 14 pour Nadal), le quatrième de la saison après les finales de l’Open d’Australie (janvier), d’Indian Wells (mars) et de Miami (avril), toutes remportées par Federer.

Nadal, qui peut porter le record de titres dans cette catégorie de tournois à 31 et asseoir son statut de no 1 mondial, s’était qualifié un peu plus tôt en venant à bout de la résistance du Croate Marin Cilic (5e) en deux manches (7-5, 7-6 (7/3)).

Le Suisse a lui dû céder un set — le premier dans ce tournoi — devant la furia de Del Potro, qui n’a pas semblé trop diminué par son problème au poignet gauche, opéré trois fois entre mars 2014 et juin 2015.

L’Argentin (droitier) a frappé fort en coup droit et à deux mains en revers alors que, la veille, une mauvaise chute contre le Serbe Viktor Troicki l’avait contraint à ne plus utiliser son poignet gauche.

L’ancien no 4 mondial (2010), lauréat de l’US Open 2009 (contre Federer en finale) a profité d’une faiblesse du Suisse au service pour prendre l’ascendant (4-2). Il a conclu la première manche lors d’un jeu de haute volée, marqué par un avant-dernier point épique.

Un lob de revers lui avait permis de surprendre Federer et de conclure le point d’une volée peu académique que le « Maître » n’avait pu maîtriser.

Mais ensuite, le no 2 mondial s’est montré plus précis et a fait craquer l’Argentin au service sur la cinquième balle de break du sixième jeu de la deuxième manche (4-2). Mécontent des bruits venant des tribunes, Del Potro s’est-il déconcentré ?

Il n’a jamais repris l’ascendant sur Federer et a perdu une nouvelle fois son engagement au début du troisième acte (2-1). Federer n’a plus lâché le morceau.

Il tentera dimanche de s’offrir un sixième titre de la saison après l’Open d’Australie, Indian Wells, Miami, Halle et Wimbledon.