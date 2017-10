Nadal atteint le carré d’as au Masters de Shanghai, marque l’histoire du tennis

Rafael Nadal a rejoint Andre Agassi au septième rang de l’histoire moderne au chapitre des victoires, vendredi, lorsqu’il a défait le Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-7 (6), 6-3 en quarts de finale du Masters de Shanghai.

Il s’agissait de la 870e victoire de la carrière de l’Espagnol. Nadal a aussi porté à 15 sa série de triomphes, après avoir décroché le titre de l’Omnium de Chine la semaine dernière. À Pékin, il avait d’ailleurs défait Dimitrov en trois sets en demi-finale.

Nadal n’a toujours pas été victime d’un bris de service à Shanghai.

Dimitrov a forcé la tenue d’un troisième set lorsqu’il a effacé un déficit de 4-2 pour s’adjuger la deuxième manche au bris d’égalité.

Au troisième set, Nadal a préservé une balle de bris lors du cinquième jeu — la seule chance de bris du Bulgare pendant le match —, avant de briser le service de son adversaire au sixième jeu pour mettre la table pour sa victoire historique.

« Je suis très satisfait d’avoir gagné autant de matchs consécutifs, a commenté Nadal. Gagner les Internationaux des États-Unis, Pékin et être en demi-finales ici… Je dois garder ma concentration et mon rythme. Nous verrons si je pourrai poursuivre sur ma lancée demain [samedi]. »

Nadal croisera le fer en demi-finales avec la 4e tête de série, Marin Cilic. Et s’il l’emporte, il participera à une deuxième finale sur le circuit de l’ATP en autant de semaines.

D’autre part, Juan Martín del Potro a rebondi et vaincu le Serbe Viktor Troicki 4-6, 6-1, 6-4. Del Potro affrontera en demi-finales le Suisse Roger Federer, qui a battu dans le dernier match au programme vendredi le Français Richard Gasquet 7-5, 6-4.

Cilic s’est retrouvé dans le carré d’as pour la première fois de sa carrière à Shanghai en disposant de l’Espagnol Albert Ramos-Viñolas 6-3, 6-4.

Ramos-Viñolas a freiné à 21 la série de jeux sans bris de service de Cilic en le surprenant au sixième jeu de la deuxième manche.

« J’étais un peu frustré envers moi-même d’avoir été incapable de jouer du bon tennis à ce moment-là », a mentionné Cilic.

Del Potro a trébuché sur le court à 2-2 au troisième set et a tenté, par réflexe, d’amortir sa chute avec son poignet gauche. L’Argentin, qui a été opéré aux deux poignets, a discuté avec un thérapeute après avoir secoué son poignet à maintes reprises.

« J’espère que ce n’est pas trop sérieux, a déclaré Federer à propos de del Potro. Il a déjà connu des ennuis de santé et c’est la raison pour laquelle il est inquiet, et il a raison de l’être. Au bout du compte, ça ne change rien pour moi, je serai prêt à sauter sur le terrain, afin d’obtenir ma revanche des Internationaux des États-Unis. »

Del Potro a brisé Troicki au cinquième jeu, en route vers sa troisième demi-finale de la saison, après celles de Delray Beach et des Internationaux des États-Unis. Après la rencontre, cependant, il a été transporté à l’hôpital afin de subir un test d’imagerie par résonance magnétique sur son poignet endolori.

« Je ne sais pas dans quel état se trouve mon poignet après ma chute, a confié del Potro avant de partir pour l’hôpital. J’ai ressenti une douleur aiguë sur le coup, mais j’ai continué de jouer, me contentant d’effectuer des revers coupés pour terminer le match. Je vais me rendre à l’hôpital pour subir un test d’imagerie, et voir ce que les médecins vont me recommander. Je prendrai ensuite une décision pour demain [samedi]. J’aimerais pouvoir jouer et être à 100 %. »

Jorge Viale, l’agent de del Potro, a ensuite publié un message sur Twitter dans lequel il a dit que son client a subi « une contusion au poignet », mais en prenant soin de préciser que « des problèmes plus sérieux sont maintenant écartés ».