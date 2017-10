Nadal et Federer accèdent au tour suivant sans trop souffrir à Shanghai

Rafael Nadal et Roger Federer (sur la photo) sont tous deux dans la course pour terminer la saison au premier rang mondial.

Photo: Andy Wong Associated Press

Shanghai — Rafael Nadal et Roger Federer ont accédé au troisième tour du Masters de Shanghai sans trop souffrir.

L’Espagnol, favori de la compétition, n’a perdu que quatre échanges au service, en route vers une victoire de 6-2, 6-1 aux dépens de Jared Donaldson.

Le Suisse, deuxième tête de série, a quant à lui défait Diego Schwartzman 7-6 (4), 6-4, remportant le duel sur son 14e as à sa deuxième balle de match.

Nadal et Federer sont tous deux dans la course pour terminer la saison au premier rang mondial, bien que seul l’Espagnol puisse confirmer cet honneur cette semaine, s’il remporte pour la première fois le tournoi et que Federer est éliminé avant les demi-finales.

Plus tôt, Alexander Zverev n’a eu besoin que de 13 minutes pour passer au tour suivant. L’Allemand, classé troisième, menait 4-0 quand Aljaz Bedene s’est retiré en raison d’une blessure à un genou.

La sixième tête de série, Grigor Dimitrov, a également atteint le tour suivant. Le Bulgare a toutefois dû sauver trois balles de match avant de vaincre Ryan Harrison 3-6, 6-3, 7-6 (6).

Harrison, 46e raquette mondiale, menait 4-2 au troisième set et 6-3 dans le bris d’égalité, mais Dimitrov a gagné les cinq derniers échanges pour l’emporter.

Kevin Anderson s’est quant à lui incliné 7-6 (5), 7-6 (2) devant Jan-Lennard Struff.

Parmi les autres vainqueurs du jour, notons Gilles Simon, Sam Querrey et John Isner.

Kyrgios à l’amende

Par ailleurs, l’ATP a imposé mercredi une amende de 31 085 $US à l’Australien Nick Kyrgios pour avoir quitté son match la veille.

La 13e tête de série a tout simplement quitté le court après avoir échappé le premier set face Steve Johnson 7-6 (5).

Il a écopé d’une amende de 21 085 $ — sa bourse du premier tour — pour avoir refusé de voir un médecin après le match tel que le stipulent les règles du circuit en cas de blessure. Il a écopé de 10 000 $ supplémentaires pour conduite antisportive.

Il avait également été sanctionné dans la rencontre pour langage abusif.

Plusieurs heures après son geste d’éclat, Kyrgios s’est servi des réseaux sociaux pour dire qu’il était blessé à l’épaule et souffrait de maux d’estomac.

Kyrgios s’est aussi retiré du tableau du double.