Tennis: Denis Shapovalov au 50e rang mondial

Photo: Petr David Josek Associated Press

L’étoile canadienne Denis Shapovalov a percé le top 50 de l’ATP pour une première fois en carrière, à la suite de la nouvelle mise à jour du classement, lundi. Originaire de Richmond Hill, en Ontario, et âgé de 18 ans, Shapovalov détient 11 points d’avance au 50e rang sur l’Ouzbek Denis Istomin. Milos Raonic, de Thornhill, en Ontario, occupe toujours le 12e rang mondial, tandis que Vasek Pospisil, de Vernon, en Colombie-Britannique, est demeuré au 84e échelon. L’Espagnol Rafael Nadal a conservé la couronne masculine, lui qui a triomphé dimanche à Pékin. Du côté des dames, Simona Halep est devenue la première Roumaine à atteindre le sommet de l’échelle mondiale de la WTA. Âgée de 26 ans, Halep a devancé l’Espagnole Garbine Muguruza, qui a glissé au deuxième rang après un règne de quatre semaines. Outre Halep et Muguruza, l’Allemande Angelique Kerber, l’Américaine Serena Williams et la Tchèque Karolina Pliskova ont aussi occupé le premier rang mondial depuis le début de l’année 2017. La Québécoise Eugenie Bouchard, qui a perdu au premier tour à Pékin, a gagné un rang, atteignant ainsi le 78e échelon.