Nadal se qualifie pour les demi-finales au tournoi de Pékin

7 octobre 2017Sandra Harwitt - Associated Press

Le favori Rafael Nadal s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Pékin en disposant de John Isner, sixième tête de série, 6-4, 7-6 (0).

Le champion des Internationaux de France et des États-Unis a remporté cinq titres cette saison et est en voie de terminer l’année au sommet du classement mondial.

« Je ne me souviens pas d’avoir commis beaucoup d’erreurs, a expliqué Nadal. Je suis allé au filet très souvent. Je pense avoir fait les choses comme je souhaite les faire, et j’ai bien fait. »

Au tableau féminin, la Française Carolina Garcia a surpris l’Ukrainienne Elina Svitolina, no 3, 6-7 (5), 7-5, 7-6 (6) lors d’un match de presque trois heures et demie. Elle affrontera Petra Kvitova en demi-finales. Simona Halep, en voie de devenir no 1 mondiale pour la première fois, se mesurera à Jelena Ostapenko, championne des Internationaux de France.

Nadal a sauvé les trois balles de bris qu’il a concédées face à Isner. Il affrontera maintenant Grigor Dimitrov, no 3, victorieux de Roberto Bautista Agut 7-6 (5), 4-6, 6-2.

Dimitrov s’est entraîné avec Nadal à Majorque avant le début de la saison sur surface dure. Les deux ont également passé du temps à la pêche.

Nick Kyrgios a également obtenu son billet pour les demi-finales. L’Australien, huitième tête d’affiche, a triomphé quand son adversaire Steve Darcis a abandonné en raison de douleurs au cou alors qu’il tirait de l’arrière 6-0, 3-0.

Kyrgios fera face à Alexander Zverev, deuxième tête de série. L’Allemand de 20 ans a vaincu Andrey Rublev 6-2, 6-3 et s’est qualifié en vue du dernier tournoi de la saison à Londres.