4 octobre 2017David Hulmes - Associated Press

Après avoir réussi avec panache son retour au jeu en disposant de Viktor Troicki 6-3, 6-4 à l’omnium de Tokyo, Milos Raonic a suggéré une révision des pratiques du circuit ATP.

Il s’agissait du premier match de Raonic à la suite d’une absence de sept semaines après une opération au poignet gauche. Le puissant serveur canadien a dû renoncer à cinq tournois cette année et a abandonné lors de deux autres.

« Ç’a été très frustrant, a avoué Raonic, qui a glissé de la 3e à la 12e position. Il est conscient que son style de tennis est taxant pour le corps, et les déplacements et la longueur de la saison sont aussi exigeants.

« Je crois que parmi ceux qui ont terminé dans le top-5 l’année dernière, je suis le seul gars qui tente toujours de jouer cette année, et aucun des cinq meilleurs n’a disputé les Internationaux des États-Unis, a déclaré Raonic. Peut-être que c’est un indice qu’une forme de réforme est nécessaire pour le bien-être de la carrière des joueurs, et afin d’assurer un certain calibre de jeu.

« Le calendrier, la durée de l’année et la répartition — géographique et tout au long de l’année — des tournois, en particulier des principaux tournois pour les meilleurs joueurs, méritent qu’on réévalue le tout. C’est difficile d’atteindre son sommet quatre fois dans l’année pour les tournois du Grand Chelm, encore moins pour les autres. »

La saison étalée sur 11 mois a longtemps été un problème pour les joueurs. Roger Federer et Rafael Nadal, ont pris des pauses en raison de blessures avant de revenir à la compétition et de gagner deux titres majeurs chacun cette saison.