Rafael Nadal passe difficilement au second tour

Pékin — Rafael Nadal a effacé deux balles de match avant d’assurer sa place au deuxième tour du tournoi de Pékin. L’Espagnol, no 1 mondial, à son premier match depuis son triomphe aux Internationaux des États-Unis le mois dernier, est revenu de l’arrière pour vaincre Lucas Pouille 4-6, 7-6 (6) et 7-5. Pouille a détenu deux balles de match alors qu’il menait 6-4 au bris d’égalité du deuxième set. Mais Nadal a aligné quatre points d’affilée pour enlever le set et renverser la vapeur. « Ç’a été un match de premier tour très dur, comme je l’ai dit l’autre jour, a déclaré Nadal, qui avait perdu aux mains de Pouille en cinq sets aux Internationaux des États-Unis en 2016.Nadal montre un palmarès de 57-9 cette saison et domine le circuit avec cinq titres de l’ATP en simple, dont les Internationaux de France.