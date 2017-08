Alexander Zverev se fait déjà montrer la sortie

New York — Un peu plus de deux semaines après sa grande victoire à Montréal, Alexander Zverev a été éliminé dès le deuxième tour à Flushing Meadows, mercredi.

Dans un duel de tennismen de 20 ans, le Croate Borna Coric l’a battu 3-6, 7-5, 7-6 (1) et 7-6 (4), en trois heures et 27 minutes. Zverev, le champion de la Coupe Rogers, a été vaincu par le 61e joueur au monde.

Bien que dominé 22-5 pour les as, Coric a excellé au filet en y marquant le point 28 fois, en 35 montées. C’est un taux de réussite de 80 pour cent. Son rival en troisième ronde sera le Sud-Africain Kevin Anderson, classé 32e.

Thiem sans problème

L’Autrichien Dominic Thiem n’a pas eu besoin de beaucoup de temps une fois que les activités ont repris aux Internationaux des États-Unis. La sixième tête de série a complété une victoire de 6-4, 6-1, 6-1 aux dépens de l’Australien Alex di Minaur quelques minutes seulement après le redémarrage des hostilités.

Thiem avait remporté les deux premiers sets et le premier jeu du troisième de leur duel avant l’interruption à cause de la pluie, mardi.

L’Argentin Juan Martin del Potro a eu besoin de deux heures et 34 minutes pour se défaire du Suisse Henri Laaksonen 6-4, 7-6 (3) et 7-6 (5).

En duel australien, John Millman a surpris la 14e tête d’affiche Nick Kyrgios, battu 6-3, 1-6, 6-4 et 6-1. Kyrgios a inscrit 17 as et 50 coups gagnants, mais il a aussi commis 60 fautes directes.

Kyrgios avait atteint la finale au tournoi de Cincinnati, s’inclinant alors devant le Bulgare Grigor Dimitrov. Ce dernier a prévalu 6-1, 6-4 et 6-2 devant Vaclav Safranek de la République tchèque, mercredi.

Gaël Monfils, 18e tête de série, a remporté un choc de l’Hexagone, écartant Jérémy Chardy 7-6 (6), 6-3 et 6-4. Il a récolté cinq bris, 18 as et 37 coups gagnants.

Tomas Berdych, 15e tête de série, s’est imposé 6-4, 6-2 et 7-6 (4) contre l’Américain Ryan Harrison. Le Tchèque a récolté six bris en plus d’exceller au filet (un taux de réussite de 22 en 29).

Le Croate Ivo Karlovic a signé 46 as mais c’est l’Américain Bjorn Fratangelo qui est passé en deuxième ronde, victorieux 7-6 (2), 6-4, 3-6 et 7-6 (4).

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil s’est retiré à cause d’une blessure au dos face à l’Espagnol Fernando Verdasco, qui avait remporté le premier set, 6-2.