Muguruza et Nadal continuent leur parcours

Garbine Muguruza a eu besoin de deux heures et 45 minutes — le plus long de ses trois matchs du tournoi — pour s’assurer la victoire.

Mason, Ohio — Garbine Muguruza a tenu tête à Svetlana Kuznetsova et sera du carré d’as au tournoi de Cincinnati grâce à une victoire de 6-2, 5-7, 7-5.

La championne de Wimbledon s’est assurée de participer à sa deuxième demi-finale d’affilée à Cincinnati à l’aide d’un coup droit profond dans le coin que Kuznetsova a retourné dans le filet.

Chez les hommes, le favori, Rafael Nadal, a accédé aux quarts de finale en vertu de sa victoire de 7-6 (1), 6-2 aux dépens de son compatriote espagnol Albert Ramos-Vinolas. Ce match devait être joué jeudi mais il n’a jamais commencé en raison de la pluie.

Nadal, dont la fiche est de 4-0 en carrière contre Ramos-Vinolas, fera face à Nick Kyrgios, qui s’est ressaisi après la perte du premier set et l’a finalement emporté 4-6, 7-6 (6), 6-3 face à Ivo Karlovic dans un match également annulé la veille.

Muguruza a eu besoin de deux heures et 45 minutes — le plus long de ses trois matchs du tournoi — pour s’assurer la victoire. Elle survient moins de 24 heures après avoir eu besoin de deux heures et 18 minutes sur le court et effacé trois balles de match pour vaincre Madison Keys en huitièmes de finale.

Kutznetsova, double championne en Grand Chelem et la joueuse la plus âgée du tableau féminin à 32 ans, a passé huit minutes de plus sur le court qu’à ses deux précédents matchs combinés.