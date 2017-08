Toujours blessé, Kei Nishikori met fin à sa saison

Photo: Mark J. Terrill Associated Press

Le joueur de tennis japonais Kei Nishikori s’est retiré des Internationaux de tennis des États-Unis et ratera le reste de la saison en raison d’une déchirure d’un tendon du poignet droit, a annoncé son agent mercredi matin. Il devient le troisième joueur parmi le top 10 à prendre une décision du genre, après le Serbe Novak Djokovic, ennuyé par des douleurs au coude droit, et le Suisse Stanislas Wawrinka, qui a été opéré au genou gauche au cours des derniers jours. Nishikori, Djokovic et Wawrinka ont tous pris part aux demi-finales des Internationaux des États-Unis en 2016. L’autre demi-finaliste avait été le Français Gaël Monfils. Dans un courriel, Olivier van Lindonk a précisé que Nishikori a entendu un son inquiétant dans son poignet en effectuant un service lors d’une séance d’entraînement en prévision du Masters 1000 de Cincinnati, qui est en cours. Nishikori, 9e joueur mondial, s’est retiré du tournoi lundi. Selon van Lindonk, Nishikori a rencontré deux médecins spécialistes et a envoyé les résultats des examens d’imagerie par résonance magnétique à trois autres spécialistes des blessures aux poignets avant de prendre sa décision. Pour l’instant, a également fait savoir van Lindonk, Nishikori a choisi de ne pas se faire opérer. Le Japonais âgé de 27 ans portera un plâtre et, une fois que l’enflure aura diminué au cours des prochaines semaines, le clan Nishikori décidera des étapes suivantes.