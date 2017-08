Svitolina triomphe à la Coupe Rogers, battant Wozniacki en finale

Toronto — L’Ukrainienne Elina Svitolina a remporté la Coupe Rogers à Toronto, dimanche, battant en finale Caroline Wozniacki, 6-4 et 6-0.

La jeune femme de 22 ans a récolté six bris, mettant fin au débat en une heure et 18 minutes.

Svitolina, cinquième tête d’affiche, a pu célébrer à sa deuxième balle de match, quand son coup droit en profondeur a été retourné trop loin par la Danoise.

Svitolina a mis la main sur un cinquième trophée cette année, après ceux mérités à Taïwan, Dubai, Istanbul et Rome.

Wozniacki, sixième tête de série, a été vaincue à ses six présences en finales cette année.

La joueuse de 27 ans tentait de remporter le tournoi pour une deuxième fois, ayant tout raflé en 2010, à Montréal.

Svitolina a obtenu trois bris à chaque manche. Wozniacki a signé deux bris au premier set, mais sa rivale l’a remporté à sa deuxième balle de manche, là aussi sur une frappe trop profonde de la Danoise. La deuxième tranche du match a été à sens unique.

Le volet féminin de la Coupe Rogers a été remporté par une athlète différente à chaque année depuis 2001.

Plus tard dimanche, la finale du double va opposer les favorites russes, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, à la paire germano-tchèque formée d’Anna-Lena Groenefeld et Kveta Peschke.