Federer accède à la finale de la Coupe Rogers

Le Suisse Roger Federer a obtenu son laissez-passer pour la finale du simple masculin de la Coupe Rogers grâce à une victoire de 6-3, 7-6 (5) contre le Néerlandais Robin Haase samedi après-midi sur le court central du Stade Uniprix.

Le match s’est joué sous un beau ciel bleu, contrairement aux prévisions météorologiques pessimistes qui avaient été annoncées depuis quelques jours. Il s’est conclu après 1 h 14 d’action lorsque Haase a expédié un coup droit loin au-delà de la ligne de fond.

Federer en sera à sa deuxième participation à une finale de la Coupe Rogers à Montréal. En 2007, il s’était incliné en trois manches de 6-7 (2), 6-2, 6-7 (2) face au Serbe Novak Djokovic, en 2 h 13 minutes.

Le duel n’a offert que très peu de moments spectaculaires, si ce n’est cette sorte de cri du cœur qu’a lancé Haase lors du troisième jeu de la deuxième manche lorsqu’un spectateur a crié « Come on Roger ! ».

« My name is Robin ! », a aussitôt rétorqué le Néerlandais alors qu’il se préparait à faire son service, provoquant le rire et les applaudissements nourris du public. On a même vu Federer esquisser un sourire.

Il faut dire que Haase avait besoin de tout l’appui de la foule qu’il pouvait obtenir, car Federer avait été dominant au service jusque-là.

Pendant toute la première manche, Federer n’a concédé que six points, dont quatre lors du même jeu, le troisième, qu’il a perdu à la suite d’une erreur provoquée.

Mais autour de cet accident de parcours, le Suisse de 36 ans a lui-même réussi à briser le service de son rival en deux occasions, et lorsqu’il a repris l’avantage 3-1, il n’a plus jamais été menacé du reste du set.



Il a mis un terme à cette première manche en 28 minutes grâce à un as.

Federer a poursuivi dans la même veine en deuxième manche, accordant un seul point à ses six premiers jeux au service. Il s’est même permis trois as consécutifs lors du quatrième jeu.



Haase a été beaucoup plus coriace à son service en deuxième manche, lors de laquelle il a inscrit huit de ses neuf as, incluant deux de suite pour boucler le 11e jeu en sa faveur.

Au bris d’égalité, Federer s’est bâti des avances de 3-0 et 4-1 avant de résister à la tentative de remontée de son rival.



Demi-finale attendue



En soirée, à 20 h, le Stade Uniprix vibrera au rythme d’une demi-finale qui promet entre le Canadien Denis Shapovalov et l’Allemand Alexander Zverev, deux des plus beaux espoirs du tennis masculin.



Ce sera le premier duel à vie entre Shapovalov et Zverev sur le circuit de l’ATP.

Incidemment, la direction de Tennis Canada a annoncé que l’affrontement entre Shapovalov et Zverev sera offert aux amateurs sur écran géant, près de la grande scène située sur le site du Stade Uniprix, au coût de 20 $. Il en sera de même pour la grande finale, dimanche après-midi.



Rohan Bopanna, de l’Inde, et Ivan Dodig, de la Croatie, ont atteint la finale du double du tournoi de la Coupe Rogers samedi après-midi, grâce à une victoire de 4-6, 7-6 (8), 11-9 contre le duo formé du Sud-Africain Raven Klaasen et de l’Américain Rajeev Ram.



Au bris d’égalité de la deuxième manche, Bopanna et Dodig, septièmes têtes de série, ont dû sauver deux balles de match face au duo classé sixième, après avoir bénéficié de quatre balles de set.



En finale, dimanche, ils affronteront le tandem composé des Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, cinquièmes têtes de série, ou celui composé de l’Autrichien Oliver Marach et du Croate Mate Pavic, classés huitièmes, qui s’affronteront en début de soirée.