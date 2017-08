Bouchard bloquée au premier tour en simple

Eugenie Bouchard n’a pas franchi le premier tour à la Coupe Rogers. La Montréalaise détentrice d’un laissez-passer s’est inclinée 6-3 et 6-4 devant la qualifiée Donna Vekic, mardi.

Cela fait six tournois consécutifs où la joueuse de 23 ans est éliminée à son premier match.

Bouchard a bien mal amorcé la rencontre, accordant rapidement deux bris de service pour permettre à Vekic de prendre les devants 3-0. Pourtant, Bouchard a elle-même converti deux des trois balles de bris que lui a offertes la Croate dans cette première manche.

Les quatre bris concédés par la Québécoise, notamment sur le jeu décisif, long de dix minutes et ponctué de six passages à égalité, auront permis à Vekic de prendre les devants.

La Montréalaise a commis 19 fautes directes contre seulement 10 pour Vekic, qui figure pour la première fois au tableau principal de la Coupe Rogers.

La Croate a brisé le service de Bouchard six fois, en plus de remporter dix-sept de ses vingt-sept premières balles de service. La Québécoise a de plus commis cinq doubles fautes.

« Je pense que j’ai simplement fait trop de fautes directes, a dit Bouchard, qui est 70e au monde. C’est certain que mon niveau de confiance est un peu bas en ce moment. Et quand vous traversez une période comme ça, c’est dur de passer au travers des matchs où l’adversaire est coriace. »

La Croate de 21 ans, 51e au monde, affrontera au deuxième tour la troisième tête de série, l’Allemande Angelique Kerber.

En double

Malgré sa chute qui ne semble pas vouloir s’arrêter, Bouchard, cinquième au monde en 2014, reste la meilleure Canadienne en simple à la WTA.

Plus tard mardi, Bouchard et Karolina Pliskova ont battu Dominika Cibulková et Kirsten Flipkens 6-4 et 6-2, accédant au deuxième tour en double.