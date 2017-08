Del Potro passe au deuxième tour

L’Argentin Juan Martin del Potro a fait fi des 24 as de l’Américain John Isner pour signer une victoire en deux manches identiques de 7-5 lors d’un match de premier tour du volet masculin de la Coupe Rogers, lundi soir.

Sans être aussi spectaculaire que son rival de six pieds dix pouces, alors qu’il s’est contenté de neuf as, del Potro s’est montré tout aussi solide en ne concédant aucune chance de bris. De son côté, l’Argentin a provoqué sept chances de bris, dont six lors de la deuxième manche, et en a converti deux, une par set.

Les deux gaillards ont d’ailleurs été si intraitables au service qu’il a fallu attendre au 11e jeu de la manche initiale pour assister à une première chance de bris. Le privilège est revenu à del Potro, qui a profité de la deuxième double faute d’Isner dans le match pour se donner l’avance 6-5.

Après une pause de 35 minutes à cause de la pluie, del Potro a bouclé la première manche, en 53 minutes.

Après une longue bataille lors de laquelle del Potro s’est donné trois balles de bris, il a vu son rival retourner un revers dans le filet, ce qui lui permettait, une fois de plus, de briser l’impasse en sa faveur.

Au jeu suivant, au service, del Potro a réalisé un magistral passing du coup droit en parallèle à sa deuxième balle de match pour clore l’affrontement après 1 h 49 d’action.

L’Australien Kyrgios n’a pas fait de vagues

Le passé de l’Australien Nick Kyrgios continue de le suivre même s’il lui arrive, comme ce fut le cas lundi sur le court central du Stade Uniprix, de jouer un match de tennis sans faire de vagues.

Contre le Serbe ViktorTroicki (6-1, 6-2 en 51 minutes) en lever de rideau du volet masculin de la Coupe Rogers, Kyrgios a livré une performance de qualité. Son puissant service lui a permis de réussir huit as et de ne faire face à aucune balle de bris. Il a également gagné 21 points sur 24 après avoir mis sa première balle en jeu et n’a concédé que neuf points sur son service.

Kyrgios a été si dominant qu’il a connu une séquence de 18 points consécutifs, soit les deux derniers de la manche initiale et les 16 premiers de la deuxième manche.

Pourtant, Kyrgios pensait qu’il aurait pu faire mieux, même s’il est ralenti par des blessures à une épaule et à une hanche. Aussi, il croit qu’il affrontait un rival mal en point.

« Je n’ai pas l’impression d’avoir bien frappé la balle aujourd’hui. Mes services étaient moyens. Et il est loin d’avoir joué son meilleur tennis. Il connaît des moments difficiles physiquement. Nous sommes tous dans le même bateau. Je lui souhaite tout ce qu’il y a de mieux. C’est un très bon gars et nous sommes de bons amis. »

Duels É.-U.–France

Le programme de l’après-midi a été le théâtre de trois affrontements France–États-Unis, et la nation française est sortie victorieuse de deux d’entre eux.

Sur le court central, Gaël Monfils s’est relevé d’un mauvais début de rencontre pour éliminer l’Américain Steve Johnson en trois manches de 2-6, 7-6 (1), 6-1.

Son compatriote Benoit Paire a également eu besoin de trois manches pour éliminer Donald Young, 6-3, 5-7, 6-4, mais Jared Donaldson a empêché le tour du chapeau français en surprenant l’espoir Lucas Pouille, 13e tête de série, 7-6 (5), 7-6 (8). Ce match s’est joué au service, alors que Donaldson a réussi dix as, pendant que Pouille commettait neuf doubles fautes.

Ryan Harrison, un autre Américain, a lui aussi franchi le premier tour, tout comme le vétéran espagnol David Ferrer, le Néerlandais Robin Haase, l’Allemand Mischa Zverev et l’Argentin Diego Schwartzman.