Roger Federer participera à la Coupe Rogers

Tennis Canada a annoncé mardi que le Suisse Roger Federer a confirmé sa présence à la prochaine Coupe Rogers, qui s’amorcera ce week-end. Il s’agira de sa première participation au tournoi depuis 2011. Le Suisse de 35 ans occupe actuellement le troisième rang mondial, derrière Andy Murray et Rafael Nadal. Par ailleurs, les deux derniers laissez-passer pour le tournoi ont été accordés aux Canadiens Peter Polansky et Brayden Schnur. Au total, cinq représentants de l’unifolié participeront au tournoi montréalais. Polansky, de Thornhill en Ontario, et Schur, de Pickering en Ontario, se joindront à leurs compatriotes Milos Raonic, Vasek Pospisil et Denis Shapovalov. Les laissez-passer de Pospisil et de Shapovalov avaient déjà été annoncés le 28 juin dernier, alors que Raonic a accédé au tableau principal en vertu de son classement. Du côté de Toronto, le dernier laissez-passer a été décerné à Françoise Abanda, qui se joint à Eugenie Bouchard. Le troisième laissez-passer a été remis à l’ex-numéro un mondiale Maria Sharapova. La Coupe Rogers de Montréal sera disputée du 4 au 13 août, au stade Uniprix.