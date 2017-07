Djokovic ratera le reste de la saison en raison d’une blessure

New York — La grande vedette du tennis Novak Djokovic ratera le reste de la saison 2017 en raison d’une blessure au coude droit.



« Le plus important, c’est que je récupère, que je sois en mesure de jouer sans blessure aussi longtemps que possible, afin d’être performant dans un sport qui m’a tant donné, le sport que j’aime, a dit Djokovic mercredi. Certes, je veux effectuer un retour au sommet, connaître du succès, et gagner des trophées. Mais ce n’est pas le bon moment pour en discuter. En ce moment, je me concentre sur ma rééducation. »



Cela signifie que le quatrième joueur mondial au classement de l’ATP ne pourra participer au tournoi de la Coupe Rogers qui aura lieu du 4 au 13 août à Montréal, de même qu’aux Internationaux des États-Unis qui débuteront le 28 août à New York.



Il en sera de même pour la demi-finale de la Coupe Davis que son équipe de la Serbie disputera à celle de la France du 15 au 17 septembre.



En annonçant la nouvelle mercredi, le Serbe a expliqué que son retrait était la décision à prendre en raison de son état de santé.



Depuis qu’il a disputé les Internationaux d’Australie en 2005, Djokovic, qui a maintenant 30 ans, n’a jamais raté un seul tournoi majeur.



Pendant cette séquence, il a gagné 12 titres majeurs, dont ceux à Flushing Meadows en 2011 et 2015.



« Cette série remarquable est terminée, a dit Djokovic. Mon corps a ses limites, et je dois les respecter et être reconnaissant pour tout ce que j’ai accompli jusqu’ici. »



Il a confié qu’Andre Agassi, qui a récemment commencé à travailler à temps partiel avec Djokovic, sera son entraîneur lorsqu’il reviendra à la compétition la saison prochaine, à compter d’un tournoi préparatoire aux Internationaux d’Australie en janvier.



« Il appuie ma décision de prendre une pause, et il demeure mon entraîneur, a évoqué Djokovic. Il m’aidera à retrouver la forme et à rebondir avec aplomb après ma période de récupération. »



Aux récents Internationaux de Wimbledon, le coude endolori de Djokovic l’a contraint à abandonner lors de son match de quarts de finale contre Thomas Berdych.



À ce moment-là, Djokovic avait dit qu’il éprouvait des ennuis avec son coude depuis un an et demi environ, et ajouté qu’il avait opté pour ne pas être opéré. Il avait également mentionné qu’il songeait sérieusement à prendre une longue pause du circuit de l’ATP.



Il a remporté la finale de la Coupe Rogers quatre fois, en 2007, 2011, 2012 et 2016.