Tennis: Federer ne sera pas à Roland-Garros

Roger Federer a révélé qu’il ne disputera pas les Internationaux de France et qu’il se préparera plutôt pour la saison sur gazon et sur le ciment plus tard cette saison. Federer, vainqueur de Roland-Garros en 2009, a affiché un message ayant pour titre « Roger fait l’impasse sur Roland-Garros » sur son site Internet. L’agent de Federer, Tony Godsick, a confirmé que le champion de 18 tournois du Grand Chelem ne prendra pas part au deuxième tournoi majeur de l’année, dont le coup d’envoi sera donné le 28 mai. C’est la deuxième année d’affilée que Federer renonce aux Internationaux de France. Son absence de l’an dernier, en raison de blessures au dos et aux genoux qui ont miné sa saison 2016, a mis fin à une séquence record de 65 participations en tournois du Grand Chelem, qui remontait au début de l’année 2000.