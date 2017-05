Bouchard et Raonic éliminés du Masters de Madrid

Madrid — Le Masters de Madrid est chose terminée pour Eugenie Bouchard et Milos Raonic.

La séquence victorieuse de Bouchard a été freinée abruptement, jeudi, après qu’elle s’est inclinée 6-4, 6-0 devant la Russe Svetlana Kuznetsova en quarts de finale du Masters de Madrid. De son côté, Raonic s’est incliné 6-4, 6-2 devant le Belge David Goffin.

La Québécoise avait défait la Russe Maria Sharapova avant de profiter de l’abandon de l’ex-no 1 mondiale Angelique Kerber au troisième tour cette semaine dans la capitale espagnole.

Kuznetsova a signé quatre bris, dont trois en deuxième manche. La huitième d’affiche a réglé le débat en une heure et dix-sept minutes.

Kuznetsova a réussi 28 coups gagnants et s’est limitée à sept erreurs non provoquées. Eugenie Bouchard a peiné contre des frappes lourdes et brossées, n’obtenant que douze coups gagnants et commettant treize fautes directes.

La Russe a porté son dossier en carrière contre la Canadienne à 3-0, l’ayant aussi battue deux fois en 2014. Kuznetsova affrontera dans le carré d’as la Française Kristina Mladenovic, qui a surmonté sept doubles fautes pour prendre la mesure de la Roumaine Sorana Cîrstea 6-4, 6-4.

Dans les autres matchs à l’affiche, la Roumaine Simona Halep a atteint les demi-finales en écrasant l’Américaine Coco Vandeweghe 6-1, 6-1 en moins d’une heure de jeu.

Halep croisera maintenant le fer avec la Lettone Anastasija Sevastova, qui a vaincu la Néerlandaise Kiki Bertens 6-3, 6-3.

Les hommes

Le Canadien Milos Raonic s’est incliné 6-4, 6-2 devant David Goffin. Le Belge a du même coup atteint les quarts de finale du tournoi, où il aura rendez-vous avec le quadruple champion du tournoi Rafael Nadal. L’Espagnol a infligé un revers de 6-3, 6-1 à l’Australien Nick Kyrgios en fin de journée.

Les ennuis d’Andy Murray se sont poursuivis et il a subi le même sort que Raonic. Murray a encaissé une défaite de 6-3, 6-3 contre Borna Coric au troisième tour.

Le favori a été carrément dominé par le Croate âgé de 20 ans, et il a subi sa cinquième défaite de la campagne. Murray n’a gagné qu’un seul tournoi cette saison et n’a pas franchi les demi-finales en trois tournois sur la terre battue.

Coric, la 59e raquette mondiale, est devenu le premier joueur repêché à accéder aux quarts de finale à Madrid. Il s’est qualifié pour le tableau principal après que le Français Richard Gasquet s’est retiré en raison d’une blessure au dos.

Murray, qui avait baissé pavillon devant Djokovic en finale l’an dernier à Madrid, a commis vingt-huit fautes directes dans un match décevant qui s’est déroulé sous le toit rétractable du court central. Il a concédé trois bris de service consécutifs au premier set, et un autre au deuxième pour donner les devants 5-3 à son adversaire. Coric a finalement scellé l’issue du match en moins d’une heure et demie.