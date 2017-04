Sharapova devrait être bannie à vie du tennis, croit Bouchard

Istanbul — Si Eugenie Bouchard avait le dernier mot, Maria Sharapova serait bannie à vie du tennis.

La Québécoise, qui fut finaliste à Wimbledon en 2014 et qui a grimpé jusqu’au cinquième rang mondial, a qualifié Sharapova de « tricheuse » au moment où la Russe effectuait son retour à la compétition après avoir purgé 15 mois de suspension pour avoir consommé du meldonium, une substance interdite.

Sharapova a déjà été malmenée par de nombreuses autres joueuses qui sont insatisfaites du fait que la gagnante de cinq titres majeurs en carrière ait reçu une invitation pour certains tournois.

« Je ne crois pas que ce soit la bonne décision, a confié à la chaîne turque TRT World Bouchard, qui est maintenant 59e au monde et qui a pris part à la Coupe d’Istanbul cette semaine. C’est une tricheuse, […] je ne pense pas qu’une tricheuse, peu importe le sport, puisse avoir le droit de pratiquer son sport de nouveau. C’est injuste envers les autres joueuses qui respectent les règlements et qui sont intègres. »

Sharapova a effectué son retour au jeu mercredi, et elle a gagné son premier match au Grand Prix de tennis Porsche à Stuttgart, en Allemagne. Elle a reçu une invitation des organisateurs, tout comme pour les tournois de Madrid et de Rome.

Certaines joueuses considèrent que Sharapova devrait recommencer son ascension au classement mondial à partir des tournois mineurs, et prendre part aux qualifications afin de se tailler une place dans le tableau principal des événements d’envergure.

Bouchard est allée un peu plus loin, et a même critiqué le circuit féminin pour lui avoir permis d’effectuer un retour au jeu. « Je crois que la WTA envoie le mauvais message aux jeunes : “Trichez et nous vous accueillerons avec les bras ouverts.” Ce n’est pas correct et elle ne me sert plus de modèle », avait-elle ajouté la semaine dernière.

Shaparova a dit ne pas vouloir réagir aux propos de Bouchard. « Je suis loin au-dessus de ça. Je n’ai pas besoin de commenter ça. »