Istanbul: autre élimination rapide d’Eugenie Bouchard

Photo: Matthew Stockman / Getty Images / Agence France-Presse

La Québécoise Eugenie Bouchard a connu une autre élimination rapide, s’inclinant 6-0 et 6-4 aux dépens de la Slovaque Jana Cepelova en première ronde du tournoi sur terre battue d’Istanbul. Pourtant classée quatrième tête de série, Bouchard a plié bagage après un match qui a duré à peine plus d’une heure (1 h 05) face à une joueuse, seulement 97e mondiale, qui en arrache également cette saison. La joueuse de Westmount n’est plus que l’ombre de la joueuse qui a fait sensation en 2014, lorsqu’elle s’est hissée jusqu’au 5e rang mondial. Sa fiche, cette année, s’établit à sept victoires et huit défaites.