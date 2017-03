Djokovic éliminé

Indian Wells — Novak Djokovic a mis un terme à sa séquence de 19 victoires consécutives en s’inclinant 6-4, 7-6 (3) face à Nick Kyrgios en 8es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, mercredi. Pour Kyrgios, il s’agissait d’une deuxième victoire en autant de semaines face à la 2e raquette mondiale. Le 2 mars à Acapulco, il avait également eu le dessus sur Djokovic. Djokovic espérait remporter le tournoi du désert pour une quatrième année consécutive. Il a cependant connu un match difficile en commettant 25 fautes indirectes. La 15e tête de série a frappé 14 as et a remporté 86 % de ses points de service précédemment. La 4e tête de série Kei Nishikori rejoindra également Kyrgios en quart de finale, ayant battu Donald Young 6-2, 6-4. Pablo Carreno Busta et Pablo Cuevas seront également du prochain tour. Du côté des femmes, la 8e tête de série Svetlana Kuznetsova a battu Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-2 pour atteindre le carré d’as.