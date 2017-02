Blessé par Denis Shapovalov, l’arbitre Arnaud Gabas est opéré

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

Londres — L’arbitre de tennis Arnaud Gabas a été opéré pour une fracture de l’os sous l’oeil gauche, lui qui a été atteint au visage par une balle frappée par le Canadien Denis Shapovalov pendant un match de la Coupe Davis contre la Grande-Bretagne. La Fédération internationale de tennis a révélé que « l’arbitre de chaise Arnaud Gabas a été opéré avec succès en France pour soigner une fracture de l’os orbital sous l’oeil gauche ». Insatisfait de son jeu, Shapovalov, âgé de 17 ans, a réagi en frappant une balle par dépit pendant son match décisif contre le Britannique Kyle Edmund, le 5 février, et il a atteint directement Gabas à l’oeil. Il a été disqualifié pour conduite antisportive et condamné à une amende de 7000 $US.