Fed Cup: le Canada accède aux qualifications en vue du Groupe mondial II

Metepec — Le Canada a conservé sa fiche parfaite à la Fed Cup en battant le Chili 2-0 pour être couronné champion du Groupe 1 de la zone des Amériques, samedi.La Torontoise Katherine Sebov, 18 ans, a donné le ton en écartant Barbara Gatican 6-2 et 6-2, en 59 minutes.Bianca Vanessa Andreescu, de Mississauga, a enchaîné avec un gain de 6-1 et 6-3 face à Daniela Seguel. Au cours de la semaine, l’athlète de 16 ans a remporté tous ses matchs, soit quatre en simple et deux en double.« Nous avons réussi notre pari avec une équipe très jeune, a commenté Sylvain Bruneau, le capitaine de l’équipe canadienne. Les filles se sont surpassées. Elles ont joué au-delà de mes attentes, bien honnêtement. Elles ont été impeccables pendant toute la semaine. »Le Canada s’est assuré une participation aux qualifications pour le Groupe mondial II, en avril. L’adversaire sera connu mardi, à la suite du tirage officiel.