Tennis: Rafael Nadal ne jouera pas à la Coupe Davis

Photo: Paul Crock Agence France-Presse

Madrid — La fatigue aura eu raison de Rafael Nadal à la suite de sa participation à la finale des Internationaux d’Australie et l’ex-numéro un au monde devra faire l’impasse sur la Coupe Davis. Nadal s’est incliné en cinq manches devant Roger Federer, à Melbourne. La Fédération espagnole de tennis a précisé qu’elle allait remplacer Nadal par Feliciano Lopez pour l’affrontement du week-end prochain contre la Croatie, à la suite de la recommandation du médecin de l’équipe. Le docteur Angel Ruiz Cotorro a indiqué que la décision a été prise en tenant compte du fait que Nadal a disputé plusieurs matchs au retour de sa pause de quatre mois pour soigner une blessure au poignet. La capitaine espagnole, Conchita Martinez, a quant à elle déclaré que Nadal « doit se remettre de ses récents efforts et sera assurément de retour pour les prochains tours ». Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno et Marc Lopez complètent la formation espagnole.