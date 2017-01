Milos Raonic bat Dustin Brown

Melbourne — Milos Raonic et Dustin Brown ont renoué en Grand Chelem, mardi, et le résultat a été le même que la dernière fois : une victoire en trois manches pour le grand Canadien. aonic et Brown ont croisé le fer pour la première fois l’an dernier, au premier tour des Internationaux des États-Unis. Mardi, le Canadien l’a emporté 6-3, 6-4, 6-2. L’an dernier, en tant que 13e tête de série, Raonic a connu sa meilleure prestation à Melbourne Park, en accédant à la demi-finale avant de s’incliner contre Andy Murray. Le joueur de 26 ans en est à sa septième participation aux Internationaux d’Australie et à son 24e tournoi majeur. Son meilleur résultat a été une défaite en finale à Wimbledon, l’année dernière. Dans les autres matchs, la 24e tête de série Alexander Zverev a tenu tête à Robin Haase 6-2, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2, Gilles Simon (no 25) a défait l’Américain Michael Mmoh 6-1, 6-3, 6-3 et Philipp Kohlschreiber a également obtenu son billet pour le tour suivant.