Eugenie Bouchard passe en quarts de finale au tournoi de Sydney

Sydney — Eugenie Bouchard a atteint les quarts de finale à Sydney, l’emportant 6-4 et 6-3 devant Dominika Cibulkova, troisième tête de série. Le duel de bris s’est soldé 5-3 en faveur de la Canadienne, aux dépens de la Slovaque. Bouchard a obtenu son dernier bris pour mener 4-2 au deuxième set, filant ensuite vers un gain en une heure et 40 minutes. La Québécoise a dominé 4-1 pour les as, en plus de profiter de cinq doubles fautes de son adversaire. Bouchard a maintenant gagné quatre fois en cinq confrontations avec Cibulkova. La 49e joueuse au monde aura comme prochaine rivale Anastasia Pavlyuchenkova. Celle-ci a prévalu 7-5 et 6-3 dans un duel russe avec Svetlana Kuznetsova, la championne en titre à Sydney. Ce sera le tout premier match opposant Bouchard à Pavlyuchenkova.