Djokovic met fin à la suite de victoires de Murray à Londres

Doha — Novak Djokovic, numéro mondial, a conservé son titre à Doha en mettant fin à la série de 28 matches gagnés de rang par le Britannique Andy Murray, N.1 mondial et vainqueur du Serbe en finale du Masters de Londres en novembre dernier.Andy Murray, après une année 2016 qui l’avait vu remporter Wimbledon et le titre olympique aux Jeux de Rio, s’est incliné 6-3, 5-7, 6-4 après 2 h 55 min d’un combat intense.«C’est clair que c’est l’une des meilleures façons de commencer une année, s’est ensuite réjoui le vainqueur. J’ai eu trois ou quatre balles de matches dans la 2e manche. Il les a retournées et je me suis dit : Waouh, j’espère que ce n’est pas l’heure des comptes. Il était proche. Du début à la fin, vous ne savez jamais ce qu’il va se passer avec Andy.»Djokovic mène désormais par 25 victoires à 11 face à Murray qui lui avait ravi la première place mondiale au Masters 1000 de Paris-Bercy.Andy Murray, vainqueur à Doha en 2008 et 2009, conservera sa place de numéro mondial. Djokovic, qui aura 30 ans en mai, a ainsi renoué avec la victoire, son dernier trophée remontant au Masters 1000 de Toronto, en juillet 2016.Samedi à Doha, Djokovic a construit son succès au filet où il avait marqué 70 % des points en 35 montées.