Raonic trouvera Nadal sur son chemin

S’il espère défendre avec succès son titre aux Internationaux de Brisbane, le Canadien Milos Raonic devra d’abord se défaire de Rafael Nadal en quarts de finale.

Le tennisman de Thornhill, en Ontario, a réussi 12 as en route vers un gain de 6-3, 6-2 contre Diego Schwartzman.

Nadal, qui a été tenu à l’écart du jeu pendant plusieurs mois en raison d’une blessure au poignet gauche, n’a quant à lui eu besoin que de 55 minutes pour disposer de Mischa Zverev 6-1, 6-1.

« Après des blessures et les temps difficiles, c’est spécial d’être de retour sur le court, a déclaré l’Espagnol de 30 ans. Ça représente beaucoup pour moi. Quand vous travaillez si dur pour faire un retour, d’avoir l’appui de la foule comme compte beaucoup. »

L’homme aux 14 titres du Grand Chelem a vaincu Raonic dans un match hors compétition la semaine dernière, à Abou Dhabi. En carrière, il affiche un dossier de 6-1 contre le Canadien classé troisième au monde. Le favori de la compétition a tout de même bien hâte de retrouver Nadal.

« C’est un grand défi, a indiqué Raonic. Je sens que je fais un tas de choses bien, alors j’espère être en mesure de jouer du bon tennis et de bien me mesurer à lui. »

Dans les autres rencontres du tableau masculin, l’Autrichien Dominic Thiem, tête de série no 4, a eu raison du détenteur d’un laissez-passer Sam Groth 7-6 (5), 6-3 pour mettre la table à un affrontement contre Grigor Dimitrov. La septième tête de série a éliminé Nicolas Mahut 6-2, 6-4.

Tableau féminin

Chez les dames, Angelique Kerber a subi l’élimination 6-4, 3-6, 6-3 devant la sixième tête de série, Elina Svitolina.

Finaliste à Brisbane en 2016 et détentrice d’un laissez-passer au premier tour, la nouvelle no 1 mondiale a éprouvé bien des ennuis au service, commettant cinq doubles fautes, mais surtout 48 fautes directes contre 39 coups gagnants.

« Je suis assurément déçue d’avoir perdu en quarts ici, mais je suis heureuse de mon début de saison, a déclaré Kerber. Je ne suis pas inquiétée par mon service. Je sais que je peux l’améliorer, mais, vous savez, ce n’est que le deuxième match de l’année, le premier tournoi. Ce n’était pas un mauvais match. Je crois que nous avons toutes deux joué à un haut niveau. »

Svitolina est la seule joueuse à avoir battu les deux no 1 au monde l’an dernier : Kerber à Pékin et Serena Williams aux Jeux de Rio de Janeiro. L’Ukrainienne de 22 ans fera face à Karolina Pliskova, tombeuse de la huitième tête de série, Roberta Vinci, 3-6, 6-2, 6-2.

Garbine Muguruza a aussi atteint les demi-finales grâce à une victoire de 7-5, 6-4, contre la Russe classée cinquième Svetlana Kuznetsova. Elle affrontera Alizé Cornet, qui a surpris la deuxième tête de série, Dominika Cibulkova, 6-3, 7-5.