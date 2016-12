Roger Federer voudrait jouer deux ou trois saisons de plus

Perth, Australie — Roger Federer espère jouer au moins deux ou trois années de plus et précise que son état d’esprit est « en mode long terme » quand il songe à son avenir sportif.

Federer, qui n’a pas joué depuis qu’il s’est de nouveau blessé au genou gauche, auquel il avait précédemment été opéré, à Wimbledon en juillet, effectuera son retour sur les courts à la Coupe Hopman, à compter du 1er janvier. Il représentera la Suisse en compagnie de Belinda Bencic.

Le tennisman âgé de 35 ans a déclaré vendredi qu’il ne sait pas quel genre de performances il sera en mesure d’offrir la semaine prochaine, mais que la retraite ne fait pas partie de ses plans.

« J’y songe seulement quand on me pose la question, a déclaré le vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem, le plus haut total chez les hommes. Je ne pense pas comme ça. Je ne me dis pas que ce pourrait être mon dernier voyage en Australie, bien qu’il puisse bien en être ainsi, a-t-il poursuivi. Je suis très positif. J’ai arrêté au cours des six derniers mois afin de pouvoir jouer, je l’espère, au moins deux ou trois ans de plus. Je pense assurément à long terme. »

Federer n’a pas gagné de tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon, en 2012, et en raison de sa blessure, il a glissé au 16e rang mondial.

« De gagner des tournois est une sensation absolument fabuleuse. Les classements, en ce moment, c’est complètement secondaire, a-t-il dit. En autant que je sois en santé, je pense être un joueur dangereux. »

Federer et Bencic disputeront la victoire aux Britanniques Heather Wilson et Dan Evans, ce lundi.

L’Australie, championne en titre, sera représentée par Daria Gavrilova et Nick Kyrgios. Ces derniers amorceront leur tournoi ce dimanche, contre l’Espagne.

Les États-Unis, l’Allemagne, la France et la République tchèque participent également au tournoi mixte.