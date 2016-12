Murray rate son retour, Nadal et Goffin passent en finale

Abou Dhabi — Le no 1 mondial Andy Murray s’est incliné vendredi contre David Goffin (no 11) en demi-finale du tournoi exhibition d’Abou Dhabi, le Belge rejoignant en finale samedi Rafael Nadal (no 9), vainqueur du Canadien Milos Raonic (no 3) en trois sets. Dispensé de quart de finale dans ce tournoi qui réunit six des douze meilleurs joueurs du monde mais ne compte pas pour le classement ATP, le Britannique n’a pas trouvé son rythme contre Goffin (no 11), pour sa première apparition à l’aube de la nouvelle saison, s’inclinant 7-6 (7/4) 6-4 malgré avoir mené 4-2 dans la seconde manche. L’alléchante affiche Nadal-Murray n’aura donc pas lieu ce samedi en finale, même si de son côté, l’Espagnol retombé à la 9e place mondiale n’a pas flanché pour sortir le no 3 Milos Raonic 6-1 3-6 6-3 lors de l’autre demi-finale. Après avoir largement battu le Tchèque Tomas Berdych (no 10) en quarts (6-0 6-4), l’Espagnol âgé de 30 ans confirme son retour en forme à plus de deux semaines de l’Open d’Australie (16-29 janvier), après avoir mis fin à sa saison 2016 en octobre en raison de douleurs persistantes au poignet gauche. À noter que le Français Jo-Wilfried Tsonga (no 12), battu la veille par David Goffin en deux manches 7-6, 6-4, s’est rattrapé en battant Berdych 6-7 (5/7), 6-3, 10-3 lors du match pour la 5e place.