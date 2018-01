Ballou Tabla dans l’uniforme du FC Barcelone

Photo: Twitter FC Barcelona

L’Impact de Montréal a confirmé le transfert du joueur québécois Ballou Tabla au FC Barcelone, jeudi, ce qui signifie qu’il est devenu le premier joueur de l’histoire de l’Académie à être transféré à un club européen. Les détails du montant du transfert n’ont pas été dévoilés. « Ce premier transfert est un moment important dans l’histoire et l’évolution de notre club, a mentionné le président de l’Impact, Joey Saputo. C’est une fierté de voir un jeune joueur formé au club dans notre Académie gravir les échelons jusqu’à la première équipe et réaliser son rêve de jouer en Europe, dans un grand club comme le FC Barcelone. » Tabla a joué son soccer mineur avec les Jets de Pointe-aux-Trembles et le club amateur montréalais CS Panellinios.