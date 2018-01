Les joueurs de l’Impact doivent faire leurs preuves auprès de Rémi Garde

L’arrivée du nouvel entraîneur-chef Rémi Garde chez l’Impact pourrait créer un climat de compétition à l’interne au sein de la formation montréalaise, ce qui n’est pas une mauvaise chose aux yeux de l’arrière latéral droit Chris Duvall.

« C’est la compétition qui nous pousse à nous améliorer, a-t-il affirmé mardi, lors de l’ouverture du camp d’entraînement. C’est ce dont nous avons besoin en tant qu’équipe. »

Duvall, qui a profité des problèmes de santé de Hassoun Camara la saison dernière pour s’imposer, devra lutter avec l’international canadien Michael Petrasso pour conserver son poste de partant. Petrasso, qui appartenait au club de deuxième division anglaise Queens Park Rangers, a été acquis la semaine dernière.

« J’espère que nous voulons tous les deux faire nos preuves, a déclaré Duvall quand il a été questionné à savoir s’il croyait que le poste de latéral droit lui appartenait. Nous avons un nouveau personnel d’entraîneurs, et ce désir représente la seule façon de nous améliorer. »

« Je pense que ça doit être la mentalité de tout le monde. On repart à zéro, a renchéri le milieu de terrain défensif Samuel Piette. À l’exception de Nacho [Ignacio Piatti] et Saphir [Taïder], qui ont des statuts [de joueurs désignés], on doit faire nos preuves, démontrer notre désir de jouer. »

Nouveaux joueurs

L’Impact accueille non seulement un nouveau groupe d’entraîneurs cette saison, mais aussi de nombreux nouveaux joueurs. L’équipe a présenté ses prises lundi, soulignant les arrivées de Taïder, Jeisson Vargas, Zakaria Diallo, Raheem Edwards, Jukka Raitala et Petrasso. Ils viennent remplacer notamment Laurent Ciman, Blerim Dzemaili, Andrés Romero, Hassoun Camara et Ambroise Oyongo.

Questionné sur la qualité globale de l’équipe à la suite de ces changements, le directeur technique Adam Braz est demeuré prudent.

« Ce sont des joueurs que Rémi voulait. On essaie toujours d’améliorer l’effectif. Mais ce n’est pas notre objectif de comparer l’effectif avec celui de l’an passé, a-t-il répondu. Notre objectif est d’avoir un bon effectif cette année, dans le but de gagner des trophées, mais d’abord de faire les séries. »

D’autres renforts à venir ?

Par ailleurs, Braz a mentionné que l’équipe était toujours à la recherche de renforts à certaines positions. Il a rappelé que la fenêtre de transferts ne se fermait qu’en mai en MLS et qu’il était possible que l’équipe greffe d’autres éléments à sa formation d’ici le début de la saison, ou tôt dans la saison.

Il y a notamment des questions autour de la défense centrale. Diallo et Victor Cabrera sont les deux seuls joueurs d’expérience disponibles pour l’instant à cette position. Braz a dévoilé mardi que Kyle Fisher était toujours ennuyé par une fracture de stress à un tibia. Thomas Meilleur-Giguère est la seule autre option pour Garde présentement.

« On ne dévoilera pas les montants, mais il nous reste des montants d’allocation générale et ciblée. On a de la flexibilité par rapport au plafond salarial, oui », a noté Braz, qui n’a pas fermé la porte non plus à l’idée de mettre la main sur un troisième joueur désigné.