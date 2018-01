Soccer: Amandine Pierre-Louis repêchée par le Sky Blue FC

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Philadelphie — La Montréalaise Amandine Pierre-Louis a été sélectionnée au sixième rang par le Sky Blue FC, jeudi, lors du repêchage de la NWSL, tandis que Rebecca Quinn est devenue la joueuse canadienne choisie le plus tôt dans l’histoire du circuit, elle qui a été repêchée au troisième rang par le Spirit de Washington. Âgée de 22 ans, Pierre-Louis évolue au poste d’arrière et jouait avec l’Université West Virginia. Âgée de 22 ans, Quinn peut jouer comme milieu de terrain ou comme arrière. Elle a représenté le Canada à 33 occasions au niveau senior et évoluait à l’Université Duke.