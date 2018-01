Impact: Rémi Garde reconstruit sa défensive

L’Impact de Montréal a annoncé jeudi qu’il avait fait l’acquisition du défenseur latéral droit canadien Michael Petrasso, qui pourrait être bientôt suivi du défenseur central Zakaria Diallo.

Petrasso a signé un contrat de deux saisons, assorti d’une année d’option.

« L’arrivée de Michael dans l’effectif est positive, car c’est un jeune joueur international canadien, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, dans un communiqué. Ses qualités lui permettent de jouer à différents postes et donc d’offrir plusieurs options à l’équipe. Il possède aussi une marge de progression intéressante pour lui et pour l’Impact. »

Âgé de 22 ans, Petrasso a évolué avec le club anglais Queens Park Rangers au cours des six dernières années, prenant part à 11 matchs de deuxième division anglaise.

À la suite de prêts, il a aussi récolté cinq buts et deux passes décisives en 29 matchs de troisième division anglaise, et 1903 minutes avec les clubs Oldham Athletic, Coventry City, Leyton Orient et Notts County.

Il s’était joint à l’académie de QPR en 2012. Il avait auparavant fait partie de l’académie du Toronto FC durant deux saisons, de 2010 à 2012.

« Je suis très heureux de rejoindre l’Impact de Montréal, a mentionné Petrasso. Après avoir été parti pendant tant d’années, l’idée de revenir ici et de jouer au soccer à la maison au Canada est vraiment excitante. C’est une belle occasion et j’ai hâte d’entamer cette nouvelle partie de ma vie à Montréal. »

En attente pour Diallo… et Taïder

Si l’Impact a confirmé l’acquisition de Petrasso, l’équipe n’a toujours pas fait d’annonce entourant l’arrivée de Diallo, alors que son club en France, le Stade Brestois, a affirmé jeudi avoir résilié le contrat du défenseur central pour « qu’il puisse s’engager en faveur de l’Impact de Montréal ».

Le quotidien L’Équipe avait rapporté la semaine dernière que Diallo avait reçu une offre de contrat de deux saisons de la part de l’Impact.

L’Impact n’a toujours pas confirmé son transfert en MLS.

Âgé de 31 ans, Diallo aura disputé 37 matchs avec la formation de Brest en Ligue 2 après son arrivée lors de l’été 2016. Il a aussi porté les couleurs de l’AC Ajaccio et de Dijon en Ligue 2. Il a participé à trois matchs de Ligue 1 avec Dijon en 2011-2012.

Le Français d’origine sénégalaise a inscrit huit buts au cours de sa carrière en Ligue 2. Il a aussi disputé six matchs avec le Charleroi SC, en Belgique, en 2010-2011. Le Stade Brestois a mentionné dans son communiqué publié jeudi que « c’est un nouveau challenge américain qui s’offre » à Diallo.

« Nous avons résilié le contratqui nous liait jusqu’au mois de juin 2018 à Zakaria Diallo pour qu’il puisse s’engager en faveur de l’Impact de Montréal, a précisé le coordinateur sportif Grégory Lorenzi dans le communiqué. Nous tenions à le remercier pour sa saison dernière même si les choses ont été un peu plus compliquées pour lui depuis six mois. Je tiens cependant à préciser que le comportement de Zak a toujours été respectueux à notre égard. »

Le quotidien L’Équipe a également rapporté mercredi que le milieu de terrain Saphir Taïder avait paraphé un contrat de trois ans avec la formation montréalaise en tant que joueur désigné. Âgé de 25 ans, Taïder porte les couleurs du Bologna FC, qui appartient aussi au propriétaire de l’Impact, Joey Saputo.

Plus tôt dans la journée, l’Impact avait annoncé avoir soumis au ballottage les défenseurs Wandrille Lefèvre et Deian Boldor.