L'Impact ne pourra plus compter sur Blerim Dzemaili

Joey Saputo a souligné à quel point le plan que lui a présenté Rémi Garde lui plaisait. Ce plan devra toutefois se passer de Blerim Dzemaili.

L’international suisse, arrivé l’an dernier comme joueur désigné en mai et qui a inscrit sept buts en vingt-deux départs, ne sera pas de retour avec l’Impact en 2018.

Garde a confirmé mercredi que le milieu de terrain de 31 ans avait demandé à retourner en Italie, pour des raisons à la fois familiales et sportives.

« À partir de là, on essaie de trouver la meilleure solution, a noté l’entraîneur. En date d’aujourd’hui, rien n’est définitivement acquis. Mais de mon côté, lorsqu’un joueur vient exprimer son souhait de ne plus être à un endroit […] même si j’avais envie de travailler avec lui, on peut logiquement déduire qu’il ne sera pas là. »

« C’est certain que lorsque tu perds un joueur comme Dzemaili, tu dois avoir un plan B, a ajouté Saputo. Comme Rémi a dit, on ne veut pas dévoiler tous nos plans. Mais il faut remplacer un joueur de ce calibre. On va donner tout l’appui possible à l’entraîneur et à ses adjoints pour trouver un joueur de la trempe de Blerim. »

L’équipe travaille à lui trouver un remplaçant, mais la période de transferts est plus compétitive que ce à quoi l’Impact s’attendait.

« C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont signé [un contrat], a admis Garde. Mais au moment où l’on se parle, on ne se retrouve tout de même pas devant une page blanche. Peut-être que dans les jours — les heures — qui viennent, nous aurons des signatures à annoncer. C’est un mercato difficile, car il y a de la concurrence et il faut convaincre les joueurs. Il est vrai que j’avais dit que dans un monde idéal, j’aimerais avoir mon équipe au complet au début du camp. La réalité en club, c’est toujours la même : on est dépendants de ce marché. »

Un nom a beaucoup circulé : Saphir Taïder, milieu de terrain qui évolue présentement avec le FC Bologne, en prêt de l’Inter Milan.

« Saphir Taïder fait partie des joueurs qui, sportivement, peuvent m’intéresser », a souligné Garde au sujet de l’international algérien.

Terminé pour Crépeau

Par ailleurs, il semble bien que l’aventure soit terminée pour le gardien québécois Maxime Crépeau avec l’Impact. Avec les ajouts de Clément Diop et Jason Beaulieu mardi, il y a beaucoup de circulation devant le filet du onze montréalais, qui compte aussi sur Evan Bush et James Pantemis.

Garde a d’ailleurs confirmé que Bush sera le titulaire en début de saison, secondé par Diop.

« Maxime m’a exprimé le souhait de jouer, ce que je peux comprendre en regardant son parcours, a dit Garde. On travaille sur le dossier et j’ai bon espoir pouvoir lui donner satisfaction. »

« J’ai participé à l’élaboration de mon équipe, n’a pas manqué de souligner Bats. J’ai regardé le maximum de vidéos sur chacun d’entre eux, même Jason Beaulieu : j’ai réussi à obtenir un de ses matchs au Nouveau-Mexique. Donc, je l’ai choisi, comme James Pantemis et Clément Diop. Ce sont des gardiens d’âges différents, qui vont progresser de façon différente. Celui qui progressera le plus va en prendre le plus. »

Ça ne peut être plus clair.