Vers un affrontement Madrid-PSG en Ligue des champions

Nyon, Suisse — Le tirage au sort de lundi a établi que le Real Madrid, double détenteur du titre de la Ligue des champions, sera opposé au Paris Saint-Germain (PSG), l’équipe vedette du tournoi, en huitièmes de finale. Cela soulève la possibilité que le club 12 fois champion termine deuxième de ce groupe et que le PSG s’y impose. Le PSG a racheté le contrat de Neymar de Barcelone pour un montant record de 222 millions d’euros (336 millions $ CAN) pendant la saison morte. Le FC Barcelone, qui mène la ligue espagnole malgré le départ de Neymar, fera face à Chelsea. On aura aussi droit à ces autres affiches : Bâle contre Manchester City ; Séville face à Manchester United ; Juventus versus Tottenham ; Bayern Munich contre Besiktas ; Liverpool contre Porto et Shakhtar Donetsk face à Rome. Les matchs aller seront disputés du 13 au 21 février, et les matchs retour du 6 au 14 mars. La finale sera présentée au Stade olympique de Kiev, en Ukraine, le 26 mai.