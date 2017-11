La MLS considère quatre villes pour son expansion

New York — La Major League Soccer a retenu les candidatures de quatre villes en vue de sa prochaine ronde d’expansion. Il s’agit de Cincinnati, Detroit, Nashville et Sacramento, a indiqué la MLS mercredi. Deux concessions seront octroyées par le circuit Garber d’ici la fin de l’année, tandis que deux autres seront décernées plus tard. En 2015, la MLS a dévoilé un plan visant à porter ses cadres à 28 équipes. Le Los Angeles FC, la 23e formation du circuit, commencera à jouer en 2018. Les discussions se poursuivent avec Miami en vue de l’implantation d’une équipe dans cette ville de Floride.